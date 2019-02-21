2019-02-21T12:55:55+03:00
Общество

Куда пойти на стажировку: как в Ярославле организуются зимние производственные практики

Студенты хотят во время стажировки оценить, правильно ли они выбрали профессию
Екатерина РЯБЦЕВА
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в университетах разрабатывается система наставничества, ведь не каждый специалист сможет организовать групповую работу студентов/пресс-служба ОНФв университетах разрабатывается система наставничества, ведь не каждый специалист сможет организовать групповую работу студентов/пресс-служба ОНФ
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Зимняя сессия закончилась, наступило время практики. Все начинают судорожно искать места для стажировок, но нужны ли практиканты нашим предприятиям?

Кирилл – четверокурсник Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Н.П. Пастухова. Он учится на специальности «биохимическое производство». В конце января он попал в лабораторию биотехнологических процессов для того, чтобы пройти практику.

– Во время практики я в первую очередь хочу оценить, насколько правильно выбрал профессию, убедиться, что я буду готов посвятить ей свою жизнь, – рассказал Кирилл.

В этом же направлении работает и ЯГТУ. Там запущены системные проекты «Целевая модель подготовки кадров» и «Биржа проектов». Они помогают обеспечить молодым специалистам практико-ориентированную подготовку под потребности конкретного предприятия. В университете студенты решают те задачи, которые ставит заказчик. Идет групповая работа преподавателей и предприятий, а также разрабатывается система наставничества, ведь далеко не каждый специалист сможет организовать групповую работу студентов.

Проверить, насколько эффективно проходят зимние практики и стажировки, в Ярославле решили активисты ОНФ.

– Важно, чтобы во время практики студенты могли не просто наблюдать рабочий процесс со стороны, а погружались в специфику работы. Тогда практика станет реальным первым опытом, который позволит в дальнейшем определиться с выбором компании и трудоустроиться осознанно, – считает координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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