На Перекопе из машины выдернули магнитолу
Это сделал 24-летний ярославец
Злоумышленник разбил окно и выдернул из салона музыкуФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:
Житель Красноперекопского района обратился в полицию с заявлением. У него украли из машины магнитолу, да еще и разбили стекло. Его «пятнашка» была припаркована во дворе на Большой Федоровской.
Полицейские нашли подозреваемого – 24-летнего местного жителя. Он дал показания, и дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Кража».
О том, где в Ярославле больше всего воруют и как обезопасить себя и свой автомобиль, читайте в нашем материале
ИСТОЧНИК KP.RU