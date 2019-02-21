На Перекопе из машины выдернули магнитолу

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-21T10:09:36+03:00

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Житель Красноперекопского района обратился в полицию с заявлением. У него украли из машины магнитолу, да еще и разбили стекло. Его «пятнашка» была припаркована во дворе на Большой Федоровской.

Полицейские нашли подозреваемого – 24-летнего местного жителя. Он дал показания, и дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Кража».

О том, где в Ярославле больше всего воруют и как обезопасить себя и свой автомобиль, читайте в нашем материале

ИСТОЧНИК KP.RU