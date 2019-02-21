Сто секций забора и козырек крыльца: судебные приставы арестовали имущество ярославской строительной фирмы в счет долга перед поставщиком

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-21T12:58:07+03:00

Для того чтобы получить оплату за свои услуги, фирма-поставщик обратилась в суд

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Одна строительная фирма задолжала своим подрядчикам более 700 тысяч рублей. Заказчик получил услуги, но не спешил их оплачивать. Поставщики обратились в суд, чтобы восстановить справедливость.

В отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому району поступило решение о взыскании долга. Приставы-исполнители приехали к должнику и арестовали козырек крыльца и сто секций забора. Строительная организация лишилась имущества больше чем на 400 тысяч рублей. Приставы сказали должнику, что у него есть десять дней для возврата долга. В противном случае они реализуют имущество в счет задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU