2019-02-21T12:58:07+03:00
Общество

Сто секций забора и козырек крыльца: судебные приставы арестовали имущество ярославской строительной фирмы в счет долга перед поставщиком

Для того чтобы получить оплату за свои услуги, фирма-поставщик обратилась в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Организация лишилась имущества почти на 400 тысячОрганизация лишилась имущества почти на 400 тысячФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

Одна строительная фирма задолжала своим подрядчикам более 700 тысяч рублей. Заказчик получил услуги, но не спешил их оплачивать. Поставщики обратились в суд, чтобы восстановить справедливость.

В отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому району поступило решение о взыскании долга. Приставы-исполнители приехали к должнику и арестовали козырек крыльца и сто секций забора. Строительная организация лишилась имущества больше чем на 400 тысяч рублей. Приставы сказали должнику, что у него есть десять дней для возврата долга. В противном случае они реализуют имущество в счет задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светопреставления не будет: в Ярославле просто поднимется ветер
В Ярославле на жителя фрунзенской пятиэтажки, открывшего газ в квартире, возбудили уголовное дело
Ярославцам поступают звонки о лже-компенсациях за лекарства
Ярославец устроил ДТП и заявил в полицию об угоне своего автомобиля
Прислал фото своего местонахождения: нашелся потерявшийся во Внуково ярославец
Крышу расплющило: в Ярославле на машину с людьми рухнул снег с крыши
Родители больше не будут курьерами у чиновников: мэр Ярославля поручил облегчить получение справок для компенсации за школьное питание
Куда пойти на стажировку: как в Ярославле организуются зимние производственные практики
На Перекопе из машины выдернули магнитолу
В ярославском автосалоне обычные машины продавали под видом люксовых
«Ярославич» проиграл волейболистам из Сургута
В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода
«Шинник» на Кипре остался вне призовой тройки на Кубке ФНЛ
Ярославский «бронепоезд» впервые в сезоне не устоял против лидера чемпионата КХЛ