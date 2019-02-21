В ярославском автосалоне обычные машины продавали под видом люксовых

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-21T09:30:03+03:00

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В ярославском автосалоне обычные авто продавали под видом люксовых. Магазин расположен во Фрунзенском районе.

- По версии следствия, 41-летний индивидуальный предприниматель, который торговал машинами на этой площадке, с ноября 2013 года по январь 2016 года заключил четыре договора купли-продажи транспорта, не имея при этом намерений к исполнению взятых на себя обязательств в полном объем, - сообщили в Ярославской областной прокуратуре.

В частности, в апреле 2015 года торговец попытался продать клиенту автомобиль Lada Largus за 550 тысяч рублей, сказав, что машина выполнена в комплектации Люкс. Покупатель оплатил покупку. Однако проведенная потом им экспертиза показала, что транспортное средство не оборудовано дополнительными опциями, продано потерпевшему в базовой комплектации и должно стоить 129 тысяч рублей.

Общий размер ущерба, причиненный всем потерпевшим, составил более миллиона рублей. Обвиняемый вину признал и частично возместил ущерб. Заведенное на него уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в причинением ущерба в крупном размере» направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU