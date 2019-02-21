«Ярославич» проиграл волейболистам из Сургута

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-21T09:06:26+03:00

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Давненько не приходилось наблюдать как наши волейболисты лихо начинают дома игру против сильного соперника, навязывая свою волю. Именно так получилось у парней Андрея Ноздрина, хотя первые мячи не получились – 2:5. Но уже через минуту заработал ярославский блок, которым был заложен перелом в игре – 9:7, а потом и подачи убийственные добавились в исполнении Максима Белогорцева и Саши Старовича. Причем, Старович еще и в атаке был хорош. Не мудрено, что сет взяли с воодушевляющим перевесом в счете.

Однако с другой стороны сетки тоже мастера есть своего дела. Второй сет гости повели без тех погрешностей, что у них имелись в первом, и особенно четко играли в концовке. После этого для «Ярославича» вопрос стал ребром, так как третий сет надо было обязательно выигрывать, чтобы создать базу для полновесной победы. Но с созданием «базы» не получилось, потому что у гостей просто какое-то дикое везение в этот вечер было. Несколько раз мяч с их подачи сваливался с сетки на половину поля «Ярославича». Нашим удавалось эту «невезуху» частично компенсировать своими убойными подачами. Но едва кто-то из ярославцев попадал в серию силовых подач, гости разными хитростями сбивали темп подач, организуя то видеопросмотры, то замены, то продолжительные вытирания якобы влажного покрытия. В добавок, у «Ярославича» за весь матч ни один запрос на видеопросмотр не был удовлетворен. В то же время все запросы «Газпрома-Югры» оказались удовлетворены. Причем, в одном случае судьи ухитрились рассмотреть касание мячом блока «Ярославича», к чему установленные в «Атланте» камеры не очень способны. Например, в прошлом матче был аналогичный запрос от Андрея Ноздрина, но судьи ничего не увидели.

Проигрыш третьего сета обязывал ярославцев на полную мобилизацию. Но полной не получилось, хотя парни бились до последнего. Сумели с пятиочкого отрыва почти сравнять счет, а на матч-боле (23:24) подачу досталось выполнять Алексею Плужникову. Его первую безупречную подачу «Газпром» запустил на видеопросмотр, сбивая Плужникова с настроя. И таки сбили. Вторая силовая подача Плужникова, которому необходимо было рисковать, получилась с крошечным аутом.

«Ярославич» - «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3(25:17;19:25;18:25;23:25).

ИСТОЧНИК KP.RU