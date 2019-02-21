«Шиннику» на Кипре остался вне призовой тройки на Кубке ФНЛ

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-21T08:07:55+03:00

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Утешительный финал Кубка ФНЛ, проходившего на Кипре, ярославская команда провела явно ниже своих возможностей. С первых минут игры с «Тамбовом» из одноименного города были видно, что ярославцы обескуражены своей неудачей в полуфинале, где они уступили путевку в финал на серии послематчевых пенальти. Полной мобилизации действий, необходимых для победы над «Тамбовом», у ярославцев явно недоставало. Соперники довольно часто оказывались быстрее наших ребят в борьбе за мяч и в принятии решений.

За первые 20 минут игры «Тамбов» дважды посылал мяч в стойку ворот Евгения Гошева, которому тренеры доверили пост №1, и дважды пробивали вратаря. Правда, первый мяч в сетке ворот Гошева судьи не засчитали из-за очевидного офсайда, то во втором случае мяч, парированный Гошевым, отскочил от штанги и был беспрепятственно добит в ворота. Гол этот стал первым, пропущенным «Шинником» с игры, а не с пенальти, как было в полуфинале Пропущенный гол холодным душем подействовал на ярославцев, до перерыва так и не сумевших наладить атакующие действия. И как они вообще могли наладиться, если третий-четвертый обязательно оказывался неточным. Попытки Эльдара Низамутдинова обострить игру индивидуальными действиями натыкались на плотную опеку весьма мобильных соперников. Было похоже на то, что футболисты «Шинника» перед последним матчем получили дополнительные нагрузки. Тем не менее, ярославцы до последних секунд старались переломить ход игры и спасти матч. Но на последней добавленной минуте очередной выпад «Тамбова» в штрафную «Шинника» завершился несильным, но коварным ударом, парировать который Гошеву не удалось. Однако проверка готовности команды к продолжению борьбы в чемпионате ФНЛ получилась достаточно показательной для тренерского штаба.

«Шинник» - «Тамбов» - 0:2(0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU