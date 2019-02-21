Ярославский «бронепоезд» впервые в сезоне не устоял против лидера чемпионата КХЛ

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-21T08:00:09+03:00

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Последний матч «регулярки» КХЛ нашему «бронепоезду» выпало проводить в Москве против лидера чемпионата – ЦСКА. Причем, этим матчем «Локомотив» раньше всех остальных завершил регулярную часть сезона. Все остальные завершат чемпионат в пятницу.

В отличие от матча в Питере тренеры «Локомотива» бросили в бой всех своих лидеров, предоставив им возможность еще раз проверить готовность к решающим битвам. И надо сказать, что начало игры получилось у нашего «бронепоезда» ударным. Не прошло еще и минуты, а за воротами ЦСКА уже зажегся красный фонарь. Рванувший по центру вперед Андрей Локтионов проскочил на синей линии мимо защитника, пробросив под ним шайбу себе на ход. А уже сблизившись с вратарем, Локтионов резко паснул чуть вправо на налетавшего там Брендана Козуна – 1:0. Этот счет и продержался до самой последней минуты основного времени матча, хотя по ходу игры были моменты, когда изменение счета казалось неизбежным.

Особенно горячим моментом было во втором периоде, когда армейский штурм на ворота Александра Салака привел к такой свалке перед воротами, что оказавшийся распластанным во вратарской Егор Аверин мог только подтолкнуть рукой шайбу Салаку. Но судьи расценили это как прижимание шайбы ко льду – буллит. Но буллит Шалунова оказался Салаку нипочем, счет не изменился. Не изменился счет и еще раз. Но много позже. Зато изменился счет как раз тогда, когда до полновесной победы «бронепоезда» оставалось менее двух минут. Погорячившись, Артем Ильенко схлопотал удаление, а за 11 секунд до сирены армейцы реализовали «лишнего». Пришлось играть овертайм. Здесь снова был момент почти изменения счета. Причем, шайба уже побывала в воротах Салака. Судьи однако ее не засчитали, зафиксировав секундам ранее нарушение армейцами численного состава. Реализовать «лишнего» у наших не получилось, что логично перешло в серию буллитов, в чем армейцы оказались на одну шайбу удачливее. Победа ЦСКА над «Локомотивом» стала для них первой в сезоне.

ЦСКА – «Локомотив» 2:1 Б (0:1;0:0;1:0;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU