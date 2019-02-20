В Ярославле выделены деньги на строительство двух садиков и нового кладбища

20 Февр. 22:59 2019-02-20T23:00:45+03:00

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20 февраля на заседании муниципалитета Ярославля было принято решение о выделении дополнительных средств на социальные нужды. В частности, увеличено финансирование строительства двух детских садов - в микрорайоне «Яблоневый посад» в Дзержинском районе и на улице Кирпичной во Фрунзенском районе. В 2019 году на эти работы будет направлено более 74 миллионов рублей, а в следующем — почти 80 миллионов.

Также решено направить 55 миллионов рублей на строительство нового кладбища на улице Осташинской. Оно будет находиться рядом с действующей сейчас территорией для захоронений. В 2019 году на этот объект направят 38 миллионов рублей, а в 2020 году — более 17 миллионов.

Кроме того, около 100 миллионов рублей дополнительно выделяется из регионального бюджета на финансовое обеспечение работ по уборке города.

ИСТОЧНИК KP.RU