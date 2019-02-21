2019-02-21T08:54:32+03:00
Происшествия

В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода

По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На улице Труфанова сбили мужчину. Фото: «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» в «ВКонтакте».На улице Труфанова сбили мужчину. Фото: «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» в «ВКонтакте».
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В Ярославле на улице Труфанова сбили пешехода. Произошло это вечером 20 февраля в районе Архангельского проезда. По словам очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

- Он датый был, стоял на обочине, а потом побежал, водитель его увидел уже на стекле. Пока я был там, он был жив, но практически без сознания, пострадал довольно сильно, - сообщил в группе «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» в «ВКонтакте» Евгений Смирнов.

С места аварии пострадавшего забрала скорая помощь. Недалеко от места ДТП был пешеходный переход, но мужчина, видимо, решил сэкономить свое время и сократить путь. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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