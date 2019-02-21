2019-02-21T07:40:05+03:00
Происшествия

Две женщины пострадали в Ярославле при столкновении автобуса и иномарки

ДТП произошло на Магистральной улице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Две женщины пострадали в Ярославле при столкновении автобуса и легковушки.Две женщины пострадали в Ярославле при столкновении автобуса и легковушки.
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Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП, которое произошло в Ярославле 20 февраля около 15 часов 40 минут. Местом происшествия стала улица Магистральная.

- По предварительной информации столкнулись автомашина «Киа» под управлением 22-летнего водителя и автобуса «ПАЗ», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадали две женщины - 58 и 64 лет. Они обе были доставлены в больницу. Были пострадавшие пассажирами машины или автобуса, пока не сообщается. Сейчас по факту ДТП идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Угличе водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими и сбежал с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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