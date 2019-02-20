Журналисты чуть не затоптали Валентину Терешкову после послания президента Федеральному Собранию
Необычный инцидент произошел 20 февраля после того, как президент России Владимир Путин озвучил свое послание Федеральному Собранию. После окончания мероприятия толпа журналистов бросилась за министром финансов Антоном Силуановым, чтобы взять у него интервью. В этот момент на пути корреспондентов оказалась депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Бегущие представители СМИ чуть не сбили ее с ног. Выйти из толпы Валентине Владимировне помог губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который в этот момент готовился дать комментарий съемочной группе телеканала «России 24». Вместе с ним интервью дала и Терешкова. Она отметила, что послание президента направлено на улучшение жизни людей, и россияне должны это оценить поручения главы государства положительно.
Валентину Терешкову чуть не затоптали журналисты после послания президента. Видео: Россия 24..Послание президента направлено на улучшение жизни людей в России, считает Валентина Терешкова. Ее поддержал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который отметил, что президент обозначил в Послании существенные меры поддержки национальных проектов в регионах. Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU
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