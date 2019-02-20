Журналисты чуть не затоптали Валентину Терешкову после послания президента Федеральному Собранию

СЕГОДНЯ 21:11 2019-02-20T21:17:29+03:00

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Необычный инцидент произошел 20 февраля после того, как президент России Владимир Путин озвучил свое послание Федеральному Собранию. После окончания мероприятия толпа журналистов бросилась за министром финансов Антоном Силуановым, чтобы взять у него интервью. В этот момент на пути корреспондентов оказалась депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Бегущие представители СМИ чуть не сбили ее с ног. Выйти из толпы Валентине Владимировне помог губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который в этот момент готовился дать комментарий съемочной группе телеканала «России 24». Вместе с ним интервью дала и Терешкова. Она отметила, что послание президента направлено на улучшение жизни людей, и россияне должны это оценить поручения главы государства положительно.

Валентину Терешкову чуть не затоптали журналисты после послания президента. Видео: Россия 24..Послание президента направлено на улучшение жизни людей в России, считает Валентина Терешкова. Ее поддержал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который отметил, что президент обозначил в Послании существенные меры поддержки национальных проектов в регионах. Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU

ИСТОЧНИК KP.RU