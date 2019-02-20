2019-02-20T20:27:13+03:00
Происшествия

В Ярославской области виновник ДТП сбежал с места происшествия

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Угличе виновник ДТП сбежал с места происшествия. Фото: УГИБДД по Ярославской области.В Угличе виновник ДТП сбежал с места происшествия. Фото: УГИБДД по Ярославской области.
Изменить размер текста:

В Угличе Ярославской области виновник ДТП сбежал с места происшествия. Авария случилась в 23 часа 19 февраля у дома №31 по улице Рыбинской.

– Неустановленный водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» врезался в двигавшуюся впереди в попутном направлении машину «Део Нексия», - сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

В результате 36-летняя пассажирка «Део Нексия» получила травмы. После осмотра медики отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, ведутся поиски сбежавшего водителя «Форда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Журналисты чуть не затоптали Валентину Терешкову после послания президента Федеральному Собранию
Попали на видеокамеру: Рыбинске двое мужчин переворачивали мусорные контейнеры
Участник телепроекта «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе находится в больнице в тяжелом состоянии
В ярославской котельной прошли учения по отработке действий при отключении электричества
Слабая метель и сильный ветер: МЧС Ярославля предупреждает горожан об ухудшении погодных условий
В Ярославле отправили под домашний арест бывшего начальника колонии, где избивали Евгения Макарова
В Ярославле перед судом предстанет пьяный водитель, сбивший двух пенсионеров
В Ярославле спилили сто аварийных деревьев
FIFA-19 и NHL-19: в Ярославле пройдет Кубок мэра по компьютерным играм
Пенсионерку из Рыбинска ограбил рецидивист из Тутаевского района
Водитель не заметил края дороги: в Ярославской области перевернулась фура
В Ярославской области серийный вор случайно сжег двух своих знакомых в доме, который только что обокрал
Едкий дым и резкий запах: власти проверяют, кто портит воздух в ярославской Карачихе
В Ярославской области спасли провалившегося под лед мужчину
В Рыбинске заключённые колонии №12 подарили детскому дому скамейки, которые сделали своими руками
Ночной гость: тутаевский парень зашел в кафе и украл телефон с барной стойки
В пожаре на проспекте Фрунзе в Ярославле пострадал мужчина