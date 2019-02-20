В Ярославской области виновник ДТП сбежал с места происшествия

СЕГОДНЯ 20:27 2019-02-20T20:27:13+03:00

В Угличе виновник ДТП сбежал с места происшествия. Фото: УГИБДД по Ярославской области.

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В Угличе Ярославской области виновник ДТП сбежал с места происшествия. Авария случилась в 23 часа 19 февраля у дома №31 по улице Рыбинской.

– Неустановленный водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» врезался в двигавшуюся впереди в попутном направлении машину «Део Нексия», - сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

В результате 36-летняя пассажирка «Део Нексия» получила травмы. После осмотра медики отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, ведутся поиски сбежавшего водителя «Форда».

ИСТОЧНИК KP.RU