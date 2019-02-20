Попали на видеокамеру: Рыбинске двое мужчин переворачивали мусорные контейнеры

СЕГОДНЯ 19:21 2019-02-20T19:21:55+03:00

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В Рыбинске выяснили, кто регулярно переворачивает мусорные контейнеры на улицах частного сектора. Вандалами оказались двое местных жителей. Они опрокидывали баки то вместе, то по одиночке. Найти их помогли уличные камеры видеонаблюдения.

- Отснятые материалы будут переданы в правоохранительные органы с целью установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности, - сообщил Дмитрий Баранов - директор рыбинского МУП «АТП», которое занимается вывозом мусора.

Контейнеры опрокидывали несколько роаз. Фото: администрация Рыбинска.

В «АТП» рассказали, что новые контейнеры в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой начали устанавливать с осени прошлого года. И случаи, когда баки оказывались перевернутыми, случались не раз. В результате регулярных падений контейнеры оказывались помятыми и поцарапанными. В итоге было принято решение установить видеокамеру, которая в течение нескольких дней фиксировала происходящее. Работа по выявлению несанкционированных перемещений горожанами контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов будет продолжена.

Злоумышленники, переворачивавшие мусорные баки, попались на видеокамеру. Фото: администрация Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU