Участник телепроекта «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе находится в больнице в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-20T18:19:30+03:00

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Участник телепроекта «Секретный миллионер», бизнесмен и основатель приюта для бездомных в Рыбинске Ярославской области Иосиф Шубладзе находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила дочь мужчины.

- Вчера, 19 февраля, мой папа Иосиф лёг на плановую операцию. В ходе операции выявились проблемы с печенью. Хирурги не могли остановить кровь. Сказали, что ближайшая ночь будет самой важной, самое главное - её пережить. Папа в очень плохом состоянии. Лежит на искусственном дыхании. Сегодня утром мы с мамой ездили узнать насчёт состояния папы, говорят ему чуть лучше, двигаются зрачки и появилось небольшое дыхание, но от аппарата его не отключают всё равно, - написала Анна Шубладзе в группе благотворительного фонда «Дари добро» в сети «ВКонтакте» .

Девушка попросила всех помолиться за ее отца. А спустя некоторое время сообщила, что он пришел в себя. Подписчики активно желают Иосифу выздоровления. А некоторые посоветовали обратиться к миллионеру Михаилу Дашкиеву, с которым Иосиф снимался в программе, чтобы тот перевез больного в Москву. Однако Анна пояснила, что сейчас отец не транспортабелен.

Напомним, в 2017 году житель Рыбинска Иосиф Шубладзе стал героем проекта «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Тогда в Ярославскую область приезжал миллионер, организатор курсов по бизнесу Михаил Дашкиев. Его целью было найти людей, которые нуждаются в помощи, но при этом и достойны ее. Одним из них и стал Иосиф Шубладзе, который на тот момент ремонтировал здание под приют для бездомных. В конце программы Дашкиев вручил Иосифу миллион рублей на его благое дело. Потом Шубладзе рассказал нам, что потратил эти деньги на ремонт крыши приюта.

Мы желаем скорейшего выздоровления Иосифу Шубладзе!

ИСТОЧНИК KP.RU