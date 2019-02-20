В ярославской котельной прошли учения по отработке действий при отключении электричества

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-20T17:24:52+03:00

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В ярославской котельной № 44 прошли учения по отработке действий при отключении электричества. Перед работниками стояла задача перевести котельную на альтернативный источник питания.

- Время отработки всех действий от момента поступления сигнала в дежурную часть до запуска котельной составило около часа, - рассказал директор «Яргортеплоэнерго» Евгений Клейнбурд. - По нормативу время на возобновление работы котельной при аварии составляет три часа.

Подобные учения проходят в «Яргортеплоэнерго» раз в три месяца. На практике же, аварии на котельных случаются не больше двух раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU