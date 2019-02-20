2019-02-20T16:24:59+03:00
Общество

Слабая метель и сильный ветер: МЧС Ярославля предупреждает горожан об ухудшении погодных условий

Местами порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возможны обрывы ЛЭП и сход снега с крышВозможны обрывы ЛЭП и сход снега с крышФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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С среду, 20 февраля, в Ярославле ожидается слабая метель и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На дорогах образуется гололедица. Ветер достигнет 12 метров в секунду, а местами порывы могут быть до 18 метров в секунду. МЧС предупреждает, что возможны обрывы линий электропередач и линий связи, а также падения деревьев и сход снега с крыш. Во время метели и сильного ветра аварийно-восстановительные работы придется остановить. Из-за ухудшения видимости возможно увеличение количество аварий на дорогах и затруднение в движении общественного транспорта. Горожане должны быть предельно осторожны, чтобы не получить травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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