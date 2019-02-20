В Ярославле отправили под домашний арест бывшего начальника колонии, где избивали Евгения Макарова

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-20T16:19:01+03:00

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Сегодня, 20 февраля, Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в отношении Дмитрия Николаева, бывшего начальника колонии № 1, в которой пытали заключенного Евгения Макарова. Сам пострадавший от рук сотрудников ФСИН присутствовал при оглашении решения.

- Ходатайство следователя и представленные материалы содержат достаточные сведения о возможной причастности Николаева к совершенному преступлению. Суд считает, что в отношении Николаева возможно избрание домашнего ареста до 20 марта, - цитирует постановление судьи корреспондент Яркуба.

В суде следователь сообщил, что один из свидетелей опасается Николаева и своих товарищей по службе. Якобы сотрудники осудили его за то, что тот не участвовал в избиении Макарова. Следователь предположил, что именно Николаев создал такие условия, в которых было совершено преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU