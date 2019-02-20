2019-02-20T16:22:40+03:00
Общество

В Ярославле перед судом предстанет пьяный водитель, сбивший двух пенсионеров

Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле завершено расследование по делу водителя, который сбил двух человек. Установлено, что 13 августа 2018 года 37-летний преступник, будучи пьяным, сбил 59-летнюю женщину и 63-летнего мужчину на улице Дачной.

- Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП пожилой мужчина получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

По версии следствия, водитель не уступил дорогу пешеходам. Уголовное дело передано в суд, мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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