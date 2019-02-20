В Ярославле спилили сто аварийных деревьев

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-20T16:21:30+03:00

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В Ярославле начали спиливать аварийно-опасные деревья. 20 февраля, в среду, сотрудники «Горзеленхозстроя» приехали на улицу 1-ую Приречную, чтобы провести работы. Сначала они оценили состояние деревьев. Дерево признают аварийным, если его нижняя часть ствола гниет изнутри, если оно усыхает или сильно наклонено, а также если имеет разломы и трещины.

Провести работу по спилу деревьев попросила жительница Дзержинского района. С этой просьбой она пришла на личный прием к мэру города Владимиру Волкову. Работы на данной территории проходят уже третий день.

— Уровень наклона одного из деревьев составляет около 45 градусов, и оно нависает над приусадебным участком геронтопсихиатрического центра. Если дерево не удалить, вскоре оно упадёт на ограждение, — прокомментировала директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Весь опилочный материал будет утилизирован. Всего с начала года в Ярославле спилили уже почти 100 аварийных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU