2019-02-20T16:21:30+03:00
Общество

В Ярославле спилили сто аварийных деревьев

Работники «Горзеленхозстроя» признают дерево аварийным, если оно наклонено или имеет трещины
Екатерина РЯБЦЕВА
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Провести работу по спилу деревьев в этом месте попросила жительница Дзержинского района/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляПровести работу по спилу деревьев в этом месте попросила жительница Дзержинского района/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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В Ярославле начали спиливать аварийно-опасные деревья. 20 февраля, в среду, сотрудники «Горзеленхозстроя» приехали на улицу 1-ую Приречную, чтобы провести работы. Сначала они оценили состояние деревьев. Дерево признают аварийным, если его нижняя часть ствола гниет изнутри, если оно усыхает или сильно наклонено, а также если имеет разломы и трещины.

Провести работу по спилу деревьев попросила жительница Дзержинского района. С этой просьбой она пришла на личный прием к мэру города Владимиру Волкову. Работы на данной территории проходят уже третий день.

— Уровень наклона одного из деревьев составляет около 45 градусов, и оно нависает над приусадебным участком геронтопсихиатрического центра. Если дерево не удалить, вскоре оно упадёт на ограждение, — прокомментировала директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Весь опилочный материал будет утилизирован. Всего с начала года в Ярославле спилили уже почти 100 аварийных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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