2019-02-20T14:52:38+03:00
Общество

FIFA-19 и NHL-19: в Ярославле пройдет Кубок мэра по компьютерным играм

В Международный женский день киберспортсмены будут сражаться за 100 тысяч рублей
Роман Рыжиков
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8 и 9 марта в Ярославле состоятся состязания между любителями компьютерных игр. Призовой фонд Кубка мэра по киберспорту весьма внушительный - игроки будут бороться за сто тысяч рублей, которые поделит между собой в каждой номинации тройка лучших.

Играть будут в FIFA-19 и NHL-19. Игроки, занявшие первое место, получат по 30 тысяч рублей. Второе – 15 тысяч рублей, и третье – 5 тысяч рублей.

Желающие могут зарегистрироваться в группе Вконтакте и сделать повторную регистрацию в день игр. Регистрация продлится до 6 марта.

Регистрация игроков в NHL состоится в 10.00, жеребьевка соревнований в 10.30. Начало соревнований - в 11.00. Игроков в FIFA - в 11.00, жеребьевка - в 11.30.

Соревнования пройдут по адресу Республиканская, 3, корпус 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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