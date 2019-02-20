Пенсионерку из Рыбинска ограбил рецидивист из Тутаевского района
Мужчина вынес технику из квартиры бабушки на 38 тысяч рублей
Житель Тутаевского района попался на квартирной кражеФото: Роман Рыжиков
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В полицию Рыбинска обратилась пожилая местная жительница. Неизвестные украли из ее квартиры на Волжской набережной технику почти на 40 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности. Он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Что интересно, в Ярославле уже другой житель Тутаева тоже попался на квартирной краже. Ему даже не пришлось проникать в квартиру – он просто ее снимал и потихоньку продавал бытовую технику
ИСТОЧНИК KP.RU