2019-02-20T12:32:43+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Рыбинска ограбил рецидивист из Тутаевского района

Мужчина вынес технику из квартиры бабушки на 38 тысяч рублей
Роман Рыжиков
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Житель Тутаевского района попался на квартирной кражеЖитель Тутаевского района попался на квартирной кражеФото: Роман Рыжиков
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В полицию Рыбинска обратилась пожилая местная жительница. Неизвестные украли из ее квартиры на Волжской набережной технику почти на 40 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности. Он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Что интересно, в Ярославле уже другой житель Тутаева тоже попался на квартирной краже. Ему даже не пришлось проникать в квартиру – он просто ее снимал и потихоньку продавал бытовую технику

ИСТОЧНИК KP.RU

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