2019-02-20T12:27:50+03:00
Происшествия

Водитель не заметил края дороги: в Ярославской области перевернулась фура

Из-за ДТП возник затор на трассе М8 [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области перевернулась фура. Фото: Иван Сариогло в группе "Подслушано у водителей"/vk.comВ Ярославской области перевернулась фура. Фото: Иван Сариогло в группе "Подслушано у водителей"/vk.com
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В Ярославской области перевернулась фура. ДТП произошло днем 19 февраля недалеко от населенного пункта Андроники на трассе М8.

- Он на обочину свернул, а там снег, как дорога, выровнен. Вот и свалился в кювет, - написал в группе «Подслушано у водителей – Ярославль» очевидец происшествия Иван Сариогло.

Как сообщают другие свидетели происшествия, сам водитель остался невредим.

- Он сам живой стоял у машины, ждал полицию, - написал Арсен Тураев.

А вот движение по трассе из-за ДТП было затруднено.

Напомним, 18 февраля на дороге Ярославль – Рыбинск произошла жуткая авария, в которой погибли двое человеки пятеро получили травмы.

В Ярославской области опрокинулась фура. Видео: Иван Сариогло/группа "Подслушано у водителей - Ярославль" в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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