Водитель не заметил края дороги: в Ярославской области перевернулась фура
В Ярославской области перевернулась фура. ДТП произошло днем 19 февраля недалеко от населенного пункта Андроники на трассе М8.
- Он на обочину свернул, а там снег, как дорога, выровнен. Вот и свалился в кювет, - написал в группе «Подслушано у водителей – Ярославль» очевидец происшествия Иван Сариогло.
Как сообщают другие свидетели происшествия, сам водитель остался невредим.
- Он сам живой стоял у машины, ждал полицию, - написал Арсен Тураев.
А вот движение по трассе из-за ДТП было затруднено.
Напомним, 18 февраля на дороге Ярославль – Рыбинск произошла жуткая авария, в которой погибли двое человеки пятеро получили травмы.
В Ярославской области опрокинулась фура. Видео: Иван Сариогло/группа "Подслушано у водителей - Ярославль" в "ВКонтакте"..
ИСТОЧНИК KP.RU