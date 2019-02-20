В Ярославской области серийный вор случайно сжег двух своих знакомых в доме, который только что обокрал

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-20T12:02:33+03:00

Мужчина сам чудом спасся из огня, но так и не встал на путь истинный Фото: Евгения ГУСЕВА

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Следователи закончили расследование уголовного дела 50-летнего жителя Борисоглебского района и вскоре он предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в нескольких кражах и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В октябре прошлого года уголовник влез в чужой дом в деревне Резанка. Вор похитил продукты и спиртное. Но вскоре он вернулся с двумя знакомыми- 61-летним и 58-летним мужчинами. Гоп-компания устроила застолье в чужом доме и уснула пьяным сном. Организатор «праздника» перед тем, как задремать, решил покурить в постели. Это закончилось плохо. Проснувшись, мужчина успел выпрыгнуть в окно охваченного огнем дома, а вот его собутыльники так там и остались.

Но страшное происшествие не вразумило преступника со стажем. Всего через неделю он обчистил еще два дома, уже в деревне Кишкино. Мужчина украл продукты, электроплитку, велосипед и что-то еще…

Сейчас уголовное дело направлено прокурору. Обвиняемый под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU