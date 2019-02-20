Едкий дым и резкий запах: власти проверяют, кто портит воздух в ярославской Карачихе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-20T11:30:27+03:00

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Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области начал проверку по обращениям жителей поселка Карачиха. Люди жалуются на едкий дым и резкий запах, который идет от предприятий, расположенных всего в нескольких десятках метров от жилых домов. Местные предполагают, что компании занимаются незаконным сжиганием отходов.

- В настоящее время департаментом проводится предварительная проверка данных о загрязнении воздуха, по результатам которой будет инициирована процедура внеплановой выездной проверки. Кроме того, по факту сжигания отходов на данной территории возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого проводится административное расследование, - рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

За несанкционированное сжигание отходов юридическими лицами законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 250 тысяч рублей. В департаменте отметили, что проверка по обращениям жителей Карачихи о загрязнении воздуха уже проводилась в прошлом году. Тогда нарушений не выявили: концентрация загрязняющих веществ была в пределах нормы, предприятие имело оформленное разрешение на выбросы загрязняющих веществ.

Напомним, в Ярославской области отходы из коттеджного поселка стекали прямо в реку Которосль.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области начал проверку по обращениям жителей.Фото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU