2019-02-20T11:06:27+03:00
Происшествия

В Ярославской области спасли провалившегося под лед мужчину

Происшествие случилось в Тутаеве
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Тутаеве спасатели вытащили из воды провалившегося мужчину. Фото: МЧС по Ярославской области.В Тутаеве спасатели вытащили из воды провалившегося мужчину. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Тутаеве Ярославской области спасли 56-летнего провалившегося под лед мужчину. Происшествие случилось в 18 часов 18 февраля. Известно, что провалившийся мужчина не рыбак. Почему он вышел на лед, не известно. Не исключено, что хотел перейти по льду с одного берега на другой.

После сообщения о ЧП на место происшествия сразу прибыли сотрудники местной спасательной станции.

- Гражданин был осмотрен на месте, медицинская помощь ему не понадобилась, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

В ведомстве добавили, что причиной данного происшествия является выход на лед в запрещенном месте. Спасатели напомнили, что за нарушение запрета нарушителям грозит штраф – 3 тысячи рублей. Но главное – выходящие на лед рискуют своей жизнью.

В настоящее время выход на лед запрещен в следующих местах Ярославской области: Рыбинский район (Рыбинск, сельские поселения Волжское, Глебовское, Песочное, Назаровское, Октябрьское), Мышкинский район (Мышкин, сельские поселения Охотинское, Приволжское), Тутаевский район (Тутаев, сельские поселения Артемьевское, Левобережное, Чебаковское поселок Константиновский), Ярославский район (сельское поселение Туношенское).

Напомним, в Ярославском районе 16 февраля вытащили из воды провалившегося под лед рыбака. Мужчина держался за кромку из последних сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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