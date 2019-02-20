В Рыбинске заключённые колонии №12 подарили детскому дому скамейки, которые сделали своими руками
В Рыбинском детском доме прошёл праздник, посвящённый Году театра. На мероприятии присутствовали представители «Союза-Чернобыль», ветераны МВД, ученики школы №30 и воспитанники спортивного клуба «Бурлак», помимо этого участие в празднике приняли сотрудники УФСИН России по Ярославской области.
- Специально к празднику в центре трудовой адаптации учреждения в деревообрабатывающем цехе изготовили две эксклюзивные деревянные скамейки в форме бабочки, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Это насекомое выбрали не случайно, так как именно они всегда вызывают у людей хорошее настроение, тепло и доброту в душе.
После установки подарков сотрудники колонии приняли участие в мастер-классах, которые подготовили для них воспитанники детского дома. В конце мероприятия дети показали гостям спектакль, который репетировали несколько месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU