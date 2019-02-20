2019-02-20T10:32:53+03:00
Общество

В Рыбинске заключённые колонии №12 подарили детскому дому скамейки, которые сделали своими руками

Деревянные лавочки выполнены в форме крыльев бабочки
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: УФСИН по Ярославской областиФото: УФСИН по Ярославской области
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В Рыбинском детском доме прошёл праздник, посвящённый Году театра. На мероприятии присутствовали представители «Союза-Чернобыль», ветераны МВД, ученики школы №30 и воспитанники спортивного клуба «Бурлак», помимо этого участие в празднике приняли сотрудники УФСИН России по Ярославской области.

- Специально к празднику в центре трудовой адаптации учреждения в деревообрабатывающем цехе изготовили две эксклюзивные деревянные скамейки в форме бабочки, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Это насекомое выбрали не случайно, так как именно они всегда вызывают у людей хорошее настроение, тепло и доброту в душе.

После установки подарков сотрудники колонии приняли участие в мастер-классах, которые подготовили для них воспитанники детского дома. В конце мероприятия дети показали гостям спектакль, который репетировали несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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