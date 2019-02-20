Ночной гость: тутаевский парень зашел в кафе и украл телефон с барной стойки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-20T10:30:32+03:00

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В Тутаеве местный 24-летний житель ночью зашел в кафе и украл мобильник и зарядку. Ущерб составил почти 45 тысяч рублей. В полицию позвонил 28-летний хозяин украденных вещей. Сотрудники полиции отыскали вора. Молодой человек сам рассказал, как было дело. Он зашел в ночное заведение, увидел, что на столике без присмотра оставлен телефон с зарядкой. Легкая «добыча» стала манить преступника. Полицейские вернули украденное хозяину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU