Ночной гость: тутаевский парень зашел в кафе и украл телефон с барной стойки
Полиция поймала воришку и возбудила уголовное дело
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В Тутаеве местный 24-летний житель ночью зашел в кафе и украл мобильник и зарядку. Ущерб составил почти 45 тысяч рублей. В полицию позвонил 28-летний хозяин украденных вещей. Сотрудники полиции отыскали вора. Молодой человек сам рассказал, как было дело. Он зашел в ночное заведение, увидел, что на столике без присмотра оставлен телефон с зарядкой. Легкая «добыча» стала манить преступника. Полицейские вернули украденное хозяину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU