В пожаре на проспекте Фрунзе в Ярославле пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-20T09:56:52+03:00

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В среду, 20 февраля ранним утром в Ярославле произошел пожар. В одной из квартир в доме № 37 по проспекту Фрунзе вспыхнул диван. Сообщение на пульт спасателей поступило в 4:51. К многоэтажке немедленно направились сразу три пожарных расчета.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, эвакуировать жильцов дома не пришлось. С огнем быстро справились. К сожалению, 43-летний хозяин квартиры пострадал. Мужчина госпитализирован в Соловьевскую больницу.

Напомним, в ночь на 16 февраля в селе Вощажниково Борисоглебского района в огне погиб 59-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU