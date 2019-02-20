Жительницу Ярославской области развела по телефону на 15 тысяч рублей «служба безопасности банка»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-20T09:35:30+03:00

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В очередной раз полиция напоминает: никому не говорите пин-код от своей банковской карты. Особенно по телефону. Даже если звонящий говорит, что он из банка. Это простое но важное правило сохранит ваши деньги и нервы.

Простой пример. 38-летняя жительница Данилова поверила мошенникам, которые по телефону представились сотрудниками службы безопасности банка. Незнакомый голос сообщил женщине, что ее карта заблокирована, потому что кто-то производит с ней незаконные махинации. Потом он убедил дойти собеседницу до банкомата и путем нетрудных манипуляций заполучил 15 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что совершила глупость, обратилась в полицию…

Еще одна важная мера предосторожности касается трехзначного кода на обратной стороне карты. Эти цифры тоже никому нельзя сообщать. Будьте бдительны

ИСТОЧНИК KP.RU