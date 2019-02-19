2019-02-19T21:07:11+03:00
Общество

СУ СК России по Ярославской области возглавил полковник юстиции Александр Соболев

Нового руководителя представили сотрудникам
Роман Рыжиков
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Полковник юстиции Александр СоболевПолковник юстиции Александр СоболевФото: СУ СКР по Ярославской области
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Во вторник, 19 февраля ярославским следователям представили нового начальника. Региональное управление возглавил полковник юстиции Александр Соболев. Церемония прошла в присутствии губернатора Дмитрий Миронова и руководителей других правоохранительных ведомств.

Знакомя сотрудников с Александром Соболевым, заместитель руководителя Управления кадров СК РФ Валерий Бадиков пожелал всем успешной службы и достижения поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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