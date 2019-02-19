СУ СК России по Ярославской области возглавил полковник юстиции Александр Соболев
Нового руководителя представили сотрудникам
Полковник юстиции Александр СоболевФото: СУ СКР по Ярославской области
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Во вторник, 19 февраля ярославским следователям представили нового начальника. Региональное управление возглавил полковник юстиции Александр Соболев. Церемония прошла в присутствии губернатора Дмитрий Миронова и руководителей других правоохранительных ведомств.
Знакомя сотрудников с Александром Соболевым, заместитель руководителя Управления кадров СК РФ Валерий Бадиков пожелал всем успешной службы и достижения поставленных задач.
ИСТОЧНИК KP.RU