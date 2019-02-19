Ярославские власти запретили продавать цветы к 8 марта на улице
Во вторник, 19 февраля ярославские власти искали во Фрунзенском районе незаконных торговцев цветами. В преддверии Международного женского дня продавцы-нелегалы активизируются.
На улице Пирогова, например, комиссия нашла четыре точки, где продавали без лицензии. Правда, продавали там текстиль, предметы быта и овощи.
- Приобретая продукцию на улице, покупатели не защищены от некачественного товара, а покупая продукты питания, жители рискуют своим здоровьем, - отметил заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.
То же касается и цветов. Они могут быть обработаны опасными химикатами. Кроме того, на растения обычно нет санитарных документов.
Торговцев, которые будут продавать цветы на улице, будут штрафовать
ИСТОЧНИК KP.RU