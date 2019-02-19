2019-02-19T20:50:24+03:00
Общество

Ярославские власти запретили продавать цветы к 8 марта на улице

Нелегальных торговцев будут штрафовать
Роман Рыжиков
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Покупать у уличных торговцев может быть опасноПокупать у уличных торговцев может быть опасноФото: Мэрия Ярославля
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Во вторник, 19 февраля ярославские власти искали во Фрунзенском районе незаконных торговцев цветами. В преддверии Международного женского дня продавцы-нелегалы активизируются.

На улице Пирогова, например, комиссия нашла четыре точки, где продавали без лицензии. Правда, продавали там текстиль, предметы быта и овощи.

- Приобретая продукцию на улице, покупатели не защищены от некачественного товара, а покупая продукты питания, жители рискуют своим здоровьем, - отметил заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.

То же касается и цветов. Они могут быть обработаны опасными химикатами. Кроме того, на растения обычно нет санитарных документов.

Торговцев, которые будут продавать цветы на улице, будут штрафовать

ИСТОЧНИК KP.RU

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