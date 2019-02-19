Глава водоснабжающей компании, скрывший 28 миллионов рублей, предстанет перед судом в Ярославле

19 Февр. 20:20 2019-02-19T20:20:44+03:00

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Ярославле завершилось расследование по делу 45-летнего экс-директора ростовского водоснабжающего предприятия. Следствием установлено, что с декабря 2016 по июнь 2017 года мужчина, будучи налоговым должником, скрыл более 28 миллионов рублей, принадлежащих компании.

- Обвиняемый скрыл денежные средства путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. Преступнику грозит до трёх лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU