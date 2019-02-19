В Ярославской области должника по алиментам нашли на праздновании 30-летия вывода войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-19T17:05:20+03:00

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В Даниловском районе судебные приставы объявили в розыск мужчину, который не платил алименты своему 14-летнему сыну. Он задолжал приличную сумму – более 700 тысяч рублей. Найти должника получилось в неожиданном месте – на праздновании 30-летия вывода войск из Афганистана в местном Дворце молодежи.

Приставы знали, что житель Данилова бывший афганец. Они предположили, что мужчина может посетить это мероприятие. Когда судебные приставы пришли в дк, то составили несколько административных протоколов – за неуплату алиментов и сопротивление. Суд рассмотрел протокол и назначил административное наказание в виде 10 суток лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU