2019-02-19T17:08:38+03:00
Общество

Гусь свинье не товарищ: в Ярославле друг одолжил другу деньги на развитие бизнеса, но за неуплату отсудил у него квартиру

Не дождавшись возврата долга, взыскатель пошел в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы предупреждали должника об аресте и реализации недвижимости, но он не предпринял никаких действийСудебные приставы предупреждали должника об аресте и реализации недвижимости, но он не предпринял никаких действийФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец дал своему другу большую денежную сумму на развитие бизнеса – более 2,5 миллионов рублей, но не мог предположить, что так печально закончится их дружба.

Какое-то время друг отдавал долг, однако вскоре решил на время перестать выплачивать заемные деньги. Мужчина пошел в суд, ведь ему тоже требовались средства, которые он одалживал. Суд вынес решение о взыскании с недобросовестного друга его залогового имущества – квартиры. Судебные приставы получили исполнительный лист и принялись искать друга-неплательщика.

Когда они встретились, то приставы рассказали, что могут арестовать квартиру и реализовать ее, но мужчина даже не попытался найти деньги для возврата займа и процентов за использование. В скором времени имущество будет реализовано в счет погашения или предложено другу-взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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