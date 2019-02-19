2019-02-19T16:25:19+03:00
Общество

«В мае мы вместе с жителями порадуемся»: ярославский долгострой на Ньютона почти готов к сдаче

Владимир Волков посмотрел, как проходит остекление лоджий в доме, который «заморозился» в 2016 году
Екатерина РЯБЦЕВА
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Остекление лоджий завершится 10 апреля/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляОстекление лоджий завершится 10 апреля/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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Недострой по адресу Ньютона, 19/15, уже почти готов к сдаче. Остекление лоджий завершится 10 апреля. Отопление подключено, электричество и канализация начали свою работу. Внутри здания окончены отделочные работы, а также благоустроена территория вокруг дома.

– Сейчас мы нашли организацию, которая помогла сдвинуть вопрос с мертвой точки. Застройщик ищет решения по менее значимым, чем остекление, вопросам, и я надеюсь, что в мае мы вместе с жителями порадуемся и введем этот дом в эксплуатацию, — поделился хорошей новостью мэр города Ярославля Владимир Волков.

Застройщик дома Сергей Пеконин, являющийся директором ООО «Прогресс», считает, что объект готов для сдачи комиссии.

Кроме остекления лоджий частично не оплачены квоты по МРСК. Сейчас компания активно этим занимается.

—Для этого потребуется два миллиона рублей, они будут выделены после продажи оставшихся свободных квартир, — рассказал Сергей Пеконин.

Недострой должен был сдаваться еще в 2016 году, но финансовые проблемы не позволили окончить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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