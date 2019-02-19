Мобильные флюорографы начали свою работу по деревням и селам Ярославской области

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-19T15:38:57+03:00

В понедельник врачи побывали в селе Иванищево, где продиагностировали пациентов

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В прошлом году ярославские региональные больницы получили мобильные флюрографы. В настоящее время они начинают свою работу по графику. В понедельник, 16 февраля, доктора Ярославской центральной районной больницы съездили в село Иванищево, чтобы продиагностировать пациентов. Всего выездная диагностика будет проходить не менее двух раз в неделю.

– В рамках развития первичной медицинской помощи в регионе в 2019 году будет приобретено еще два мобильных флюорографа, четыре мобильных фельдшерско-акушерских комплекса и построен модульный ФАП в Белкино, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Мобильные флюорографы имеют современное оборудование. Например, установлен малодозовый аппарат для рентгена. Он максимально безопасен для пациента. Снимок делается всего пару секунд. Такая скорость процедуры позволяет увеличить поток клиентов. Цифровое изображение после диагностики моментально попадает не только в компьютер врача, но и в общую базу областной туберкулезной больницы.

Врачи могут обследовать около ста человек за один визит мобильной диагностики. Медики считают, что в основном у пациентов выявляют примерно 5 случаев патологий.

– Заболеваемость раком легкого и туберкулезом в районе стоит остро, приобретение этого передвижного флюорографа позволит изменить ситуацию, – комментирует заместитель главного врача Ярославской центральной районной больницы Артем Манджликян.

С марта выезды мобильного флюорографа планируют сделать ежедневными. Это позволит увеличить охват населения, которое нужно обследовать, и, следовательно, как можно раньше принять необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU