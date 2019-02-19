Во Фрунзенском районе Ярославля построят детскую поликлинику и школу

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-19T14:33:08+03:00

Средства предоставят Ярославской области в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области

На реализацию проекта выделено более 200 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

На улице Чернопрудной власти региона планируют построить школу. Дмитрий Миронов уверен – о ней жители микрорайона Сокол мечтают уже много лет. Но не только новое учебное заведение появится во Фрунзенском районе. На улице Попова запланировано строительство детской поликлиники. Медучреждение сделает качественную медицину доступной для маленьких горожан.

На реализацию двух проектов из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Средства предоставят Ярославской области в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

– Как только состоятся аукционы и будут определены победители, подрядные организации смогут приступить к работам, – сообщает заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец.

ИСТОЧНИК KP.RU