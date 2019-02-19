2019-02-19T14:33:08+03:00
Общество

Во Фрунзенском районе Ярославля построят детскую поликлинику и школу

На реализацию проекта выделено более 200 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Средства предоставят Ярославской области в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиСредства предоставят Ярославской области в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
Изменить размер текста:

На улице Чернопрудной власти региона планируют построить школу. Дмитрий Миронов уверен – о ней жители микрорайона Сокол мечтают уже много лет. Но не только новое учебное заведение появится во Фрунзенском районе. На улице Попова запланировано строительство детской поликлиники. Медучреждение сделает качественную медицину доступной для маленьких горожан.

На реализацию двух проектов из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Средства предоставят Ярославской области в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

– Как только состоятся аукционы и будут определены победители, подрядные организации смогут приступить к работам, – сообщает заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава водоснабжающей компании, скрывший 28 миллионов рублей, предстанет перед судом в Ярославле
Пропавший в Ярославле Родион Латышев нашелся
В Ярославской области должника по алиментам нашли на праздновании 30-летия вывода войск из Афганистана
В ярославском ТЮЗе планируют заменить кресла в зрительном зале
Гусь свинье не товарищ: в Ярославле друг одолжил другу деньги на развитие бизнеса, но за неуплату отсудил у него квартиру
Придумано, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы
«В мае мы вместе с жителями порадуемся»: ярославский долгострой на Ньютона почти готов к сдаче
Мобильные флюорографы начали свою работу по деревням и селам Ярославской области
Все растащено: мэр Владимир Волков о кадровых решениях в заваленном снегом Ярославле
Скончалась великая ярославская актриса Наталья Терентьева
В Ярославском художественном музее состоялось заседание Президиума Союза музеев России
В Ярославле пропал известный журналист, радиоведущий, преподаватель
Отходы насосной станции стекали прямо в Которосль: ярославский коттеджный поселок заплатит штраф до 400 тысяч рублей
В Ярославле выпивший водитель пытался дать инспектору ГИБДД пять тысяч рублей
Сноуборды, лыжи, пилотажные кейт-паруса и полевая кухня: на берегу водохранилища состоялся Кубок Рыбинского моря по сноукайтингу