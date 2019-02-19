2019-02-19T14:08:02+03:00
Звезды

В Ярославском художественном музее состоялось заседание Президиума Союза музеев России

В этом году ЯМХ празднует свое столетие
Екатерина РЯБЦЕВА
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Встреча состоялась по приглашению Аллы Валерьевны Хатюхиной/ФОТО: соцсетиВстреча состоялась по приглашению Аллы Валерьевны Хатюхиной/ФОТО: соцсети
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Во вторник, 19 февраля, в Ярославском художественном музее проводилось заседание Президиума Союза музеев России. Встреча посвящена вопросам об изменении законодательства по культуре. Заседание состоялось по приглашению директора музея Аллы Валерьевной Хатюхиной, которая является членом Президиума Союза музеев России. Не случайно оно проводится в год 100-летия Ярославского художественного музея. Приглашённые гости и члены Президиума Союза музеев России познакомились с деятельностью музея, его проектами и жизнью в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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