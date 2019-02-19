Отходы насосной станции стекали прямо в Которосль: ярославский коттеджный поселок заплатит штраф до 400 тысяч рублей
В деревне Веденье обнаружена утечка отходов насосной станции. Станция принадлежит жителям коттеджей, расположенных недалеко от реки Которосль. Для проверки на место разлива приехали инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Оказалось, что на берег Которосли действительно сливаются неочищенные стоковые воды. Площадь загрязнения составляет около 40 квадратных метров.
– Учитывая, что Которосль и ее водоохранная зона подлежат федеральному государственному экологическому надзору, материалы направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям для принятия мер реагирования, – прокомментировал ситуацию председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Собственники коттеджей могут заплатить штраф за использование водоохранной зоны – 4,5 тысячи рублей, а юридические лица понесут более крупный ущерб – до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU