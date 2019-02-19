В Ярославле выпивший водитель пытался дать инспектору ГИБДД пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-19T14:35:13+03:00

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На улице 1-я Шоссейная в Заволжском районе инспекторы ГИБДД остановили «Ниву Шевроле». За рулем был 24-летний молодой человек, который, перед тем как сесть за руль, выпивал алкогольные напитки. Парень был явно не в том состоянии, чтобы продолжать движение. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Чтобы избежать дальнейших проблем с законом, хитрый водитель решил обойтись взяткой в 5 тысяч рублей. Он был предупреждён, что может попасть под уголовную ответственность. Полицейские сообщили в часть о факте покушения на дачу взятки. На мужчину возбудили два уголовных дела – за попытку взятки и нарушение ПДД лицом, который подвергался административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU