Сноуборды, лыжи, пилотажные кейт-паруса и полевая кухня: на берегу водохранилища состоялся Кубок Рыбинского моря по сноукайтингу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-19T11:36:55+03:00

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На берегах Рыбинского водохранилища состоялся Кубок Рыбинского моря по сноукайтингу. Поучаствовать приехали около 50 спортсменов из восьми регионов по всей стране. Вместе с участниками в Рыбинск пожаловали и активные болельщики. В программу вошли следующие номинации – курс-рейс на лыжах и сноубордах и фристайл на лыжах в женской и мужской категориях.

– Мероприятия на Рыбинском море – это эксклюзивные туристические продукты для активного зимнего отдыха, – прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Кубок Рыбинского моря проводится в шестой раз. Мы видим, что с каждым годом событие становится все более привлекательным для зрителей.

Гости праздника участвовали в эстафетах и квестах, а также смогли научиться управлять пилотажными кайт-парусами. Участники и болельщики катались на снегоходах и сноубордах. Организаторы соорудили на берегу фотозону, которую оформили снежными скульптурами. Для желающих работала полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU