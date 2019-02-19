45 тысяч ярославцев заболели гриппом и ОРВИ с начала февраля

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-19T10:52:38+03:00

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45 тысяч жителей Ярославской области заболели гриппом и ОРВИ в период с 28 января по 18 февраля. Такие данные приводит правительство региона. Лабораторно подтверждено 279 случаев гриппа. Среди них преобладает два штамма - H1N1 (пандемический) и H3N2 (сезонный). Наибольший эпидемический подъем сейчас фиксируется среди детей, особенно среди школьников младших классов. В больницах региона развернуто около 400 инфекционных коек. Власти утверждают, что в данный момент этого достаточно.

– Пик заболеваемости специалисты ждут в течение ближайших двух недель, затем начнется спад, – сообщила исполняющая обязанности начальника отдела медицинской помощи женщинам и детям регионального департамента здравоохранения и фармации Любовь Лебедева. – В этом году жители Ярославской области заранее позаботились о своем здоровье, и практически каждый второй привился от гриппа. Это позволило избежать тяжелых случаев течения заболевания и летальных исходов.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по Ярославской области, за последнюю неделю эпидемиологический порог превышен на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU