2019-02-19T10:35:07+03:00
Происшествия

Буйный собутыльник из Ярославской области порезал двоих приятелей

Местная жительница обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Преступник может отправиться за решетку на 12 летПреступник может отправиться за решетку на 12 летФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Любимском районе 37-летний местный житель выпивал вместе со своими молодыми знакомыми. Немного опьянев, мужчина решил выяснить отношения с парнями. На словах устранить конфликт не получилось, пришлось перейти от слов к делу. Подозреваемый схватил нож и ударил в живот обоим приятелям. 24-летний и 28-летний пострадавшие попали в больницу. В полицию обратилась местная жительница и рассказала о том, что произошло. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Буйный собутыльник может отправиться за решетку на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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