Грабители-меломаны из Ярославской области вынесли со склада кабеля и гитару

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-19T10:04:07+03:00

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Двое молодых людей из Даниловского района проникли на склад к индивидуальному предпринимателю. Они украли два силовых кабеля от сварочного аппарата и акустическую гитару. Хозяин склада обратился в полицию. Полицейские отыскали грабителей. Оказалось, что кражу кабелей и музыкального инструмента совершили местные жители – 2001 и 2004 года рождения. Один из парней ранее привлекался к уголовной ответственности. Украденное хитрые воры успели сдать в пункт приема металла. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU