В жуткой автокатастрофе под Ярославлем погибло два человека и еще пять пострадало
В понедельник, 18 февраля на дороге Ярославль – Рыбинск произошла жуткая авария. Около 23:40 на 56 км маршрута такси лоб в лоб столкнулось с грузовиком. Два человека погибли.
По предварительным данным, 22-летний водитель «Рено Логан» в фирменной расклейке не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 51-летний мужчина. После удара в грузовик влетела еще одна иномарка - «Шевроле Круз».
Погибшие мужчина и женщина – пассажиры такси. Их личности сейчас устанавливает полиция. Водитель иномарки и третий пассажир - 32-летний мужчина, госпитализированы. В больницу также были доставлены водитель «Газели» и два его пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU