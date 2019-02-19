В жуткой автокатастрофе под Ярославлем погибло два человека и еще пять пострадало

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-19T09:50:31+03:00

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В понедельник, 18 февраля на дороге Ярославль – Рыбинск произошла жуткая авария. Около 23:40 на 56 км маршрута такси лоб в лоб столкнулось с грузовиком. Два человека погибли.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Рено Логан» в фирменной расклейке не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 51-летний мужчина. После удара в грузовик влетела еще одна иномарка - «Шевроле Круз».

Погибшие мужчина и женщина – пассажиры такси. Их личности сейчас устанавливает полиция. Водитель иномарки и третий пассажир - 32-летний мужчина, госпитализированы. В больницу также были доставлены водитель «Газели» и два его пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU