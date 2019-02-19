2019-02-19T07:38:07+03:00
Происшествия

В Рыбинске на проспекте Ленина провалился асфальт

Бригада "Северного водоканала" ведет восстановительные работы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Старую аварийную железобетонную трубу заменили на новую из ПВХ/ФОТО: Пресс-служба администрации города РыбинскаСтарую аварийную железобетонную трубу заменили на новую из ПВХ/ФОТО: Пресс-служба администрации города Рыбинска
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12 февраля в Рыбинске произошел провал асфальта. Он был обнаружен на проспекте Ленина, недалеко от дома № 172. Причиной провала стало разрушение канализационного коллектора, который располагается под дорогой. Буквально на следующий день сотрудники «Северного Водоканала» приступили к восстановительным работам. Они уже проложили 18 метров трубы ПВХ, заменив старую аварийную железобетонную. Всего бригаде предстоит поменять трубопровод, длиной 61 метр.

– В ежедневном режиме мы следим за темпами и ходом выполнения противоаварийных работ. Они ведутся в соответствии с тем графиком, который мы утвердили с «Северным Водоканалом». Водоканал планирует заменить 61-метровый участок коллектора до 25 февраля, – рассказал заместитель главы г. Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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