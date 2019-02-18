2019-02-18T22:36:33+03:00
Спорт

«Локомотив» крупно проиграл в Питере в матче, не имеющем большое значение

Тренерский штаб «бронепоезда» дал возможность своей молодежи заранее ощутить всю тяжесть игр в плейофф
Виктор ПОЛЯК
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Еще накануне поездки в Питер в гости к звездному СКА стало окончательно ясно, что исход выездной игры ровным счетом ничего не изменит в расстановке клубов на плейофф. Сдвинуть (или сдвинуться) с 3-го места в стартовой восьмерке «Запада» на плейофф невозможно было в обе стороны. На базе достигнутого тренерский штаб «Локомотива» видимо счел за лучшее не рисковать своими опытными бойцами, дабы избежать у них травм с возможными потерями. Зато молодых и еще не обкатанных в битвах навылет юных и жадных до игры игроков в «Локомотиве» изобилие. Вот и остались дома такие мастера, как Андрей Локтионов, Брендан Козун, Петри Контиола, Егор Аверин и другие, а нашей молодежи Дмитрий Квартальнов дал шанс проявить себя. Ну и конечно, попробовать свои силы против самой неудобной для «Локомотива» команды. Надо признать, что нашим молодым пришлось очень трудно против мастерюг Питера. Питерский форчекинг с первых минут часто загонял наших в свою зону, где они под давлением не всегда успевали принять верные решения. Очень много работы выпало на долю вратаря Илью Коновалова, которого тренеры во втором периоде после третьего пропущенного гола все же решили пощадить и вернули после нескольких месяцев отсутствия опытного Александра Салака. Правда, и ему не удалось сохранить свои владения от гола. На последних минутах матча армейцы все же реализовали «лишнего». И, несмотря на угрюмый для нас счет, не надо впадать в панику. Это была своего рода тренировка перед решающим этапом, на который наш «бронепоезд» выкатит в усиленном составе. Вот там и будем посмотреть.

СКА – «Локомотив» - 4:0(1:0;2:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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