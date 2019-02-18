Приставы нашли должника по объявлениям в соцсетях и пришли к нему в качестве покупателя
Ярославец долгое время не платил алименты. Приставы принимали меры и пытались связаться с должником, но он периодически исчезал с поля зрения. Его объявили в розыск. Вскоре выяснилось, что мужчина живет со своим братом. Брат заступался за брата и надежно его прикрывал. Но приставы использовали всякие способы, чтобы поймать неплательщика «за хвост». Они увидели, что ребята в соцсетях продают звукоусиливающую установку. Притворившись покупателями, судебные приставы пришли к продавцам и арестовали технику. Также представители власти выехали домой к должнику. Там они описали телевизор и составили административный протокол в отношении должника. Суд назначил административный арест. Теперь мужчина отправится за решетку на 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU