2019-02-18T22:11:05+03:00
Общество

Приставы нашли должника по объявлениям в соцсетях и пришли к нему в качестве покупателя

Представители власти арестовали технику и составили административный протокол
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец долгое время не платил алименты. Приставы принимали меры и пытались связаться с должником, но он периодически исчезал с поля зрения. Его объявили в розыск. Вскоре выяснилось, что мужчина живет со своим братом. Брат заступался за брата и надежно его прикрывал. Но приставы использовали всякие способы, чтобы поймать неплательщика «за хвост». Они увидели, что ребята в соцсетях продают звукоусиливающую установку. Притворившись покупателями, судебные приставы пришли к продавцам и арестовали технику. Также представители власти выехали домой к должнику. Там они описали телевизор и составили административный протокол в отношении должника. Суд назначил административный арест. Теперь мужчина отправится за решетку на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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