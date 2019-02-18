По Дзержинскому району Ярославля разгуливал парень с пистолетом

18 Февр. 22:05 2019-02-18T22:05:14+03:00

По Ярославлю гулял пьяный парень с пистолетом. Фото: скрин с видео Артема Кобузева.

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Необычную картину вечером 17 февраля увидел ярославец Артем Кобузев. В Дзержинском районе у перекрестка проспекта Дзержинского и Ленинградского проспекта вдоль дороги шел молодой человек с пистолетом в руке.

- Я ехал на машине, увидел идёт парень выпивши сильно, а в руках пистолет. Зрение у меня хорошее. Я его заснял. Проехал, услышал хлопок. Он пошёл через дорогу к парку. Я позвонил в полицию дал информацию, мало ли кого подстрелит, - рассказал Артем.

Сейчас о факту произошедшего проводится проверка. Свидетелей ЧП полиция просит позвонить по телефонам: 02, 73-10-50.

Напомним, в Ярославле подожгли дверь квартиры, в которой живет семья с двумя детьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/692658" frameborder="0"></iframe> Парень с пистолетом в Ярославле. Видео: Артем Кобузев..

ИСТОЧНИК KP.RU