По Дзержинскому району Ярославля разгуливал парень с пистолетом
Необычную картину вечером 17 февраля увидел ярославец Артем Кобузев. В Дзержинском районе у перекрестка проспекта Дзержинского и Ленинградского проспекта вдоль дороги шел молодой человек с пистолетом в руке.
- Я ехал на машине, увидел идёт парень выпивши сильно, а в руках пистолет. Зрение у меня хорошее. Я его заснял. Проехал, услышал хлопок. Он пошёл через дорогу к парку. Я позвонил в полицию дал информацию, мало ли кого подстрелит, - рассказал Артем.
Сейчас о факту произошедшего проводится проверка. Свидетелей ЧП полиция просит позвонить по телефонам: 02, 73-10-50.
Напомним, в Ярославле подожгли дверь квартиры, в которой живет семья с двумя детьми.
Парень с пистолетом в Ярославле. Видео: Артем Кобузев..
ИСТОЧНИК KP.RU