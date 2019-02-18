Осужден на 8 лет: житель Рыбинска нанес смертельные ножевые раны своему приятелю
Потерпевший скончался в больнице
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В Рыбинске 34-летний местный житель поссорился со своим 30-летним приятелем. Знакомые находились недалеко от проспекта Революции. Ссора вспыхнула неожиданно, потом переросла в драку. Мужчина нанес удар ножом в грудную клетку. Потерпевший попал в больницу, там он умер.
Суд признал рыбинца виновным по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина ранее не был судим. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU