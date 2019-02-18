Осужден на 8 лет: житель Рыбинска нанес смертельные ножевые раны своему приятелю

СЕГОДНЯ 20:23 2019-02-18T20:24:48+03:00

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В Рыбинске 34-летний местный житель поссорился со своим 30-летним приятелем. Знакомые находились недалеко от проспекта Революции. Ссора вспыхнула неожиданно, потом переросла в драку. Мужчина нанес удар ножом в грудную клетку. Потерпевший попал в больницу, там он умер.

Суд признал рыбинца виновным по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина ранее не был судим. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU